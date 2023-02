Si distingue in guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si distingue in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VALOROSO

Significato/Curiosita : Si distingue in guerra La guerra chimica è un tipo di guerra non convenzionale dove s'impiega una tipologia di armi di distruzione di massa sia a scopo tattico (limitatamente al campo di battaglia), che strategico (esteso anche alle retrovie ed ai centri di rifornimento del nemico). Si distingue dalla guerra biologica, che utilizza prevalentemente veleni di origine biologica. Halfdan il Valoroso, o Hálfdan snjalli (VII secolo), è il leggendario padre di Ivar Vidfamne secondo la Saga di Hervör, la Saga degli Ynglingar, la Saga di Njáll e lo Hversu Noregr byggðist. L'opera di genealogia Hversu Noregr byggðist dice che fu figlio di Harald il Vecchio figlio di Valdar figlio di Hróarr (cioè lo Hroðgar del Beowulf). Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

