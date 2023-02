Dire il falso - Cruciverba

Il falso ricordo (detto anche confabulazione, false memory o effetto Mandela) è un ricordo non autentico, o perché del tutto inventato, o perché derivante da altri ricordi reali, ma in parte alterati. Un falso ricordo può crearsi anche per aggregazione: da varie memorie distinte possono essere estrapolati frammenti che nella mente umana vengono ricombinati insieme.

Non mentire è una miniserie televisiva trasmessa ogni domenica in prima serata su Canale 5 dal 17 febbraio al 3 marzo 2019. È diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Indigo Film ed ha come protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. È il remake della serie televisiva britannico-statunitense Liar - L'amore bugiardo.