Lo dice chi non ha capito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dice chi non ha capito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EH

Significato/Curiosita : Lo dice chi non ha capito Non l'hai mica capito/Asilo "Republic" è un singolo del cantautore italiano Vasco Rossi, pubblicato nel 1980 dalla Targa come unici estratti dall'album Colpa d'Alfredo. Sigle Herri Batasuna , partito politico attivo in Spagna;

, partito politico attivo in Spagna; Exception Handling – gestione delle eccezioni

– gestione delle eccezioni Euro Horse Alfabeti Eh – runa dell'alfabeto Fuþorc Codici EH – codice vettore IATA di Sociedad Anónima Ecuatoriana de Transportes Aéreos (SAETA)

EH – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Sahara Occidentale Informatica .eh – dominio di primo livello riservato per il Sahara Occidentale Altro EH – targa automobilistica di Pleven (Bulgaria)

Eh – Potenziale di riduzione (anche conosciuto come potenziale redox) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Eh» Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: dice; capito; Lo è chi non si contraddice ; L ammonizione ufficiale da parte del giudice di sedia a un tennista; Si dice con stupore; Si dice di forza eccezionale; I capito li del Corano; È spesso a scapito della qualità; I capito li dei poemi; L elenco dei capito li; Cerca nelle Definizioni