Il Se del chimico - Cruciverba

La chimica (da kemà, il libro dei segreti dell'arte egizia, da cui l'arabo "al-kimiaa" "") è la scienza fondamentale che studia le proprietà e il comportamento della materia. È una scienza naturale che copre gli elementi che compongono la materia fino ai composti fatti di atomi, molecole e ioni: la loro composizione, struttura, proprietà, comportamento e i cambiamenti che subiscono durante una reazione con altre sostanze. La chimica affronta anche la natura dei ...

Il selenio è l'elemento chimico di numero atomico 34 e il suo simbolo è Se. È un non metallo chimicamente affine allo zolfo ed al tellurio. L'elemento è tossico ad alte dosi ma nel 1957 Schwarz e Foltz stabilirono che esso è un elemento essenziale nella dieta, utile nella prevenzione di alcune malattie. Esiste in diverse forme allotropiche, di cui una stabile dall'aspetto grigio e simile ad un metallo; in questa forma il selenio possiede una resistenza elettrica inferiore quando è esposto alla luce, pertanto trova impiego nella realizzazione delle fotocellule. In natura si trova in minerali costituiti da solfuri come, ad esempio, la pirite.