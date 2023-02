Cotti al forno in modo che si formi una crosticina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cotti al forno in modo che si formi una crosticina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRATINATI

Significato/Curiosita : Cotti al forno in modo che si formi una crosticina Gli gnocchi sono una preparazione di cucina estremamente diffusa in molti paesi del mondo e presentano differenze notevoli da un tipo all'altro sia per forma che per ingredienti. Per semplificare si possono definire come piccoli pezzi di impasto, solitamente di forma tondeggiante, che vengono bolliti in acqua o brodo e quindi conditi con salse varie. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

