Cose non specificate - Cruciverba

In questa pagina è presente una lista non completa di parafilie, ossia di quegli interessi sessuali che hanno per oggetto determinate situazioni, cose, animali, particolari zone corporee o individui atipici. L'American Psychiatric Association, nel Diagnostic and Statistical Manual 5°ed, traccia una distinzione fra parafilie (che descrive come interessi sessuali atipici) e disordini parafiliaci (i quali comportano in aggiunta un disagio o una disfunzione).

Robe di Kappa è un marchio dell'azienda torinese BasicNet, già proprietaria di Kappa, K-Way, Superga, AnziBesson, Lanzera e Jesus Jeans. È un marchio di moda noto per la produzione di abbigliamento casual.