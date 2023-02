Cosa in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosa in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RES

Significato/Curiosita : Cosa in latino I complementi in latino sono espressi mediante i 6 casi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo e ablativo) e l'uso, in alcuni casi, di preposizioni con l'accusativo e l'ablativo. Geografia La Res, montagna della Valsesia Sigle Rete di Economia Solidale (RES)[1]

Répertoire d'Épigraphie Sémitique – collana di epigrafia semitica appartenente al Corpus Inscriptionum Semiticarum

– collana di epigrafia semitica appartenente al Requisiti essenziali di sicurezza

Sistema reticoloendoteliale

Renewable Energy Sources – Fonti energetiche rinnovabili

Reference Energy System – Rapporto sul sistema energetico Codici RES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Resistencia (Argentina) Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

