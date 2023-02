Se ne corre una affollatissima a New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne corre una affollatissima a New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARATONA

Significato/Curiosita : Se ne corre una affollatissima a New York Budapest ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['budpt]; pronuncia italiana: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'budapest/ o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/buda'pst/) è la capitale e la maggiore città dell’Ungheria. Amministrata come un comune autonomo, ... La maratona è una specialità sia maschile sia femminile dell'atletica leggera. Si tratta di una gara di corsa sulla distanza di 42,195 km. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

