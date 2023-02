Il consumo di alimenti attraverso la bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il consumo di alimenti attraverso la bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INGESTIONE

Significato/Curiosita : Il consumo di alimenti attraverso la bocca Da un lato sub-disciplina della Scienza degli alimenti, dall'altro branca della Microbiologia (scienza che studia gli esseri microscopici), a sua volta parte della Biologia (scienza che studia gli esseri viventi), la Microbiologia alimentare si occupa esclusivamente dei microrganismi che hanno a che fare, nel bene e nel male, con i prodotti alimentari. La deglutizione è un atto fisiologico articolato che consente la progressione del bolo alimentare dalla cavità orale allo stomaco. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: consumo; alimenti; attraverso; bocca; Il sovrappiù del consumo ; I generi di maggior consumo ; Lampadine a basso consumo ; Il consumo della terra da parte di vento e acqua; È indicata su farmaci e alimenti ; L insieme di organi interni che adempiono all assimilazione degli alimenti ; Lo sono certe pietre adatte per cuocere alimenti ; alimenti ; Passaggio di liquidi attraverso membrane; Far passare un liquido attraverso un filtro; Collega attraverso il video vari Stati del nostro continente; attraverso ... nei prefissi; Può essere a bocca chiusa; Vi sbocca il Giordano; Il mattino l ha in bocca ; Ce ne sono due in bocca ; Cerca nelle Definizioni