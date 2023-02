Conservati in aceto - Cruciverba

L'Aceto Balsamico Tradizionale (ABT) è un condimento tradizionale della cucina emiliana, prodotto con mosti cotti d'uve provenienti esclusivamente dalla province di Modena e Reggio Emilia, fermentati, acetificati ed in seguito invecchiati per almeno dodici anni.

Pur affondando le proprie radici, probabilmente, già in età romana, la sua produzione è documentata a partire dal 1046. Fu molto apprezzato nel rinascimento dagli estensi, che lo fecero conoscere all'alta aristocrazia e a ...

Il kebab (pron. Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ke'bab]; in persiano , "kabab"; in arabo: , kabab "carne arrostita"; in turco kebap) è un piatto a base di carne arrostita di origine mediorientale, divenuto popolare in tutto il mondo grazie alle migrazioni.