Si conservano per la Comunione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si conservano per la Comunione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OSTIE

Significato/Curiosita : Si conservano per la Comunione L'eucaristìa, o comunione, o santa cena, per gran parte delle Chiese cristiane, è il sacramento istituito da Gesù durante l'Ultima Cena, alla vigilia della sua passione e morte. Il termine deriva dal greco antico easta, eucharistía, «ringraziamento, rendimento di grazie». Il Nuovo Testamento narra l'istituzione dell'eucaristia in quattro passi: Matteo 26,26-28; Marco 14,22-24; Luca 22,19-20; 1Corinzi 11,23-25. L'ostia è un pane esclusivamente di farina di frumento. Alcuni limitano l'uso del termine ai pani di azzimo, definiendolo come "sfoglia sottile di pane azzimo, di forma rotonda, che il sacerdote consacra nel sacrificio della messa e distribuisce nel rito della comunione" o "pane azzimo, a forma di sottile disco, che il sacerdote consacra nel sacrificio della messa e offre ai fedeli nel sacramento dell'Eucarestia"; Dall'altra parte, il Vocabolario Treccani lo definisce come "il sottile disco di farina di frumento (impastata con acqua naturale e cotta al forno) che il sacerdote consacra nel sacrificio della messa" e nella Catholic Encyclopedia il termine "ostia" è usato espressamente del pane eucaristico non azzimo ma lievitato dei cristiani bizantini, copti e siriaci occidentali e orientali. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: conservano; comunione; Vi si conservano le vecchie pratiche; Si conservano pigiate; Si conservano in dispensa; Si conservano nel fodero; Servono per la comunione ; Organismo che vive in comunione con altri; Si sceglie sposandosi: comunione o separazione __; Il sacramento della comunione ; Cerca nelle Definizioni