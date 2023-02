Si conservano in barili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si conservano in barili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALICI

Significato/Curiosita : Si conservano in barili Barile (Barilli in arbëreshë, Barìlë in dialetto lucano) è un comune italiano di 2 607 abitanti della provincia di Potenza in Basilicata. La colatura di alici di Cetara è un prodotto agroalimentare tradizionale campano, prodotto nel piccolo borgo marinaro di Cetara, in Costiera amalfitana. La fonte scritta più sicura del modo di preparare la colatura di alici si trova nella Disciplinare della Regione Campania intitolata "Disciplinare di Produzione della colatura di alici di Cetara DOP". Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

