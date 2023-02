Con il suo senno... è facile prendere decisioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con il suo senno... è facile prendere decisioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : POI

Significato/Curiosita : Con il suo senno... e facile prendere decisioni Domenico Modugno (Polignano a Mare, 9 gennaio 1928 – Lampedusa, 6 agosto 1994) è stato un cantautore, chitarrista, attore, regista e politico italiano. E poi è un brano musicale interpretato da Giorgia. Presentato al Festival di Sanremo 1994 nella sezione Nuove Proposte, arrivò al settimo posto, ma ottenne in poco tempo il gradimento del pubblico, lanciando l'interprete nel mondo della musica. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: senno; facile; prendere; decisioni; Perdere il senno ; Fuori di senno ; Ricco di senno ; Ritrova sulla Luna il senno di Orlando; Come un oggetto di facile uso; facile a intendersi, evidente; facile ... all ilarità; È molto facile distinguerlo dal dromedario; prendere , afferrare; Si piegano per prendere ; Riprendere , inglobare di nuovo; Permette di comprendere immediatamente chi parla un altra lingua; Ritardano le decisioni ; Accettazione passiva delle decisioni altrui; È richiesto per certe decisioni parlamentari; Lo sono le decisioni da colpo di spugna; Cerca nelle Definizioni