Un compianto Taylor del cinema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un compianto Taylor del cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ROD

Significato/Curiosita : Un compianto Taylor del cinema Luciano Riccardo Ligabue, noto con il solo cognome Ligabue (Correggio, 13 marzo 1960), è un cantautore, chitarrista, regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico italiano. Sir Roderick David Stewart, detto Rod (Londra, 10 gennaio 1945), è un cantautore britannico. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

