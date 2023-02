Ha come simbolo la lettera F - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha come simbolo la lettera F. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FARAD

Significato/Curiosita : Ha come simbolo la lettera F Phi (F; f o ) è la ventunesima lettera dell'alfabeto greco, e nell'alfabeto etrusco era presente una lettera simile () che però non entrò nell'alfabeto latino, che introdusse più tardi sotto influenza greca il suono della lettera con il digramma PH. Nel greco antico trascrive una consonante aspirata labiale sorda Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere ... Il farad (simbolo F) è l'unità di misura della capacità elettrica nel Sistema internazionale di unità di misura (SI). Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

