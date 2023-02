Ha come protagonista un solo personaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha come protagonista un solo personaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RECITAL

Significato/Curiosita : Ha come protagonista un solo personaggio Di seguito sono elencati i personaggi della serie televisiva Mare fuori. Non c'è un vero e proprio protagonista assoluto, ossia un solo personaggio intorno al quale ruota l'intera storia. La serie presenta diverse sottotrame che talvolta si collegano tra di loro. Il recital è uno spettacolo in cui un solo artista si esibisce cantando, suonando o recitando. In campo musicale, il cantante può essere accompagnato da un pianista. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

