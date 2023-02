Come la gola di chi ha bisogno di bere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la gola di chi ha bisogno di bere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARSA

Significato/Curiosita : Come la gola di chi ha bisogno di bere La prima stagione della serie televisiva Mare fuori, composta da 12 episodi, è stata trasmessa in prima visione su Rai 2 dal 23 settembre al 28 ottobre 2020. L'Arsa (in latino: Arsia e in croato: Raša) è un corso d'acqua a carattere torrentizio che scorre nell'Istria orientale e dà il nome all'omonimo bacino carbonifero, che in passato era denominato bacino dell'Albonese o di Albona. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

