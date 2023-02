Colui che vi parla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colui che vi parla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IO

Significato/Curiosita : Colui che vi parla Con il termine narratore si indica colui che racconta, narra, gli avvenimenti di un certo fatto. Io è il pronome personale di prima persona singolare in italiano. Può riferirsi a: Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: colui; parla; La cavallina che portava colui che non ritornò; colui che paga di più: il miglior __; Lo è colui che agisce con cautela; colui che prevede il futuro; Lo parla va Gesù; Lo si parla a Cardiff; Si parla a Zagabria; parla no a un uditorio; Cerca nelle Definizioni