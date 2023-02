Città dell Alsazia - Cruciverba

L'Alsazia-Lorena (in tedesco: Elsaß-Lothringen; in francese: Alsace-Lorraine; in dialetto alsaziano Elsaß-Lothringe) è una regione storica lungamente contesa tra Germania e Francia ed oggi facente parte di quest'ultima. Le sue città principali sono Strasburgo, Metz e Colmar

Colmar (Colmer in alsaziano, Kolmer in tedesco) è una città della Francia di 68.843 abitanti capoluogo del dipartimento dell'Alto Reno nella regione Grand Est. I suoi abitanti vengono chiamati in francese Colmariens (uomini) e Colmariennes (donne).