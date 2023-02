Lo è chi non si contraddice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è chi non si contraddice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COERENTE

Significato/Curiosita : Lo e chi non si contraddice Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 1886) è un racconto gotico dello scrittore Robert Louis Stevenson. Tratta la storia di un avvocato londinese, Gabriel John Utterson, il quale investiga i singolari episodi tra il suo vecchio amico, il dottor Jekyll, e ... Per rocce coerenti si intendono dei tipi di rocce compatte, che possono essere rotte solo a martellate, ma in questo caso senza produzione di schegge. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

