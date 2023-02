Che ha per mira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che ha per mira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TENDENTE

Significato/Curiosita : Che ha per mira Mira Katherine Sorvino (New York, 28 settembre 1967) è un'attrice statunitense. Una società (dal latino societas, derivante dal sostantivo socius cioè "compagno, amico, alleato") è un insieme di individui dotati di diversi livelli di autonomia, relazione ed organizzazione che, variamente aggregandosi, interagiscono al fine di perseguire uno o più obiettivi comuni. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

