Il celebre romanziere che difese il capitano Dreyfus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il celebre romanziere che difese il capitano Dreyfus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ZOLA

Significato/Curiosita : Il celebre romanziere che difese il capitano Dreyfus L'Affare Dreyfus fu il maggiore conflitto politico e sociale della Terza Repubblica, scoppiato in Francia sul finire del XIX secolo, che divise il Paese dal 1894 al 1906, a seguito dell'accusa di tradimento e spionaggio a favore della Germania mossa nei confronti del capitano alsaziano di origine ebraica Alfred Dreyfus, il quale era innocente. Gli storici sono concordi nell'identificare la vera spia nel maggiore Ferdinand Walsin Esterhazy. Gianfranco Zola (Oliena, 5 luglio 1966) è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, attualmente vice presidente della Lega Pro. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

