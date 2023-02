Catena montuosa francese tra l Alsazia e la Lorena - Cruciverba

La Francia (in francese: France, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/f~s/), ufficialmente Repubblica francese (in francese: République française), è uno Stato principalmente situato nell'Europa occidentale e nell'Europa meridionale, ma che possiede ugualmente territori disseminati su più oceani e altri continenti. La Francia è una repubblica costituzionale unitaria, avente un regime ...

I Vosgi (in francese Vosges Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/vo/, in tedesco Vogesen, D'Vogese nel locale dialetto alsaziano) sono una catena montuosa dell'Europa centro-occidentale, che si estende lungo il lato occidentale della valle del Reno in direzione nord-ovest, da Belfort a Magonza (Germania).