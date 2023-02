Il Cardin della moda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Cardin della moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIERRE

Significato/Curiosita : Il Cardin della moda Pierre Cardin, nato Pietro Costante Cardin (Sant'Andrea di Barbarana, 2 luglio 1922 – Neuilly-sur-Seine, 29 dicembre 2020), è stato uno stilista italiano naturalizzato francese. Astronomia 1392 Pierre – asteroide della fascia principale Geografia Francia La Pierre – comune dell'Isère Stati Uniti d'America Pierre – capoluogo della Contea di Hughes e capitale dello stato del Dakota del Sud

– capoluogo della Contea di Hughes e capitale dello stato del Dakota del Sud Fort Pierre – capoluogo della contea di Stanley (Dakota del Sud) Letteratura Pierre o delle ambiguità (Pierre: or, The Ambiguities) – romanzo di Herman Melville del 1852 Onomastica Pierre – forma francese del nome proprio di persona Pietro Pagine correlate Saint-Pierre Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Pierre» Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

