Caratterizza ciò che è falso e menzognero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza ciò che è falso e menzognero.

Soluzione 9 lettere : MENDACITÀ

Significato/Curiosita : Caratterizza cio che e falso e menzognero Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Enrico IV è un dramma in 3 atti di Luigi Pirandello. Fu scritta nel 1921 e rappresentata il 24 febbraio 1922 al Teatro Manzoni di Milano. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: caratterizza; falso; menzognero; caratterizza il modo di ragionare di ogni persona; caratterizza la Gioconda; caratterizza ogni artista; caratterizza le oscillazioni o le pulsazioni; Precede il falso cognome del pregiudicato; Precede un falso nome; Un falso motivo per fare ciò che si vuole davvero; I falso frutto come il fico; menzognero , diffamatorio; Bugiardo, menzognero ; menzognero , doppio; Insincero, menzognero ; Cerca nelle Definizioni