Capoluogo dell Ontario - Cruciverba

L'Ontario è una delle tredici province del Canada, la più popolosa del paese (circa un terzo dei canadesi vive in Ontario). In questa provincia si trovano sia la più grande città del Canada, Toronto, che Ottawa, la capitale. È anche la seconda provincia in termini di superficie, subito dopo il Québec. La regione meridionale dell'Ontario è il punto più meridionale di tutto il Canada. La sua parte nord-orientale è inclusa nella regione territoriale detta del Canada francese. ...

Toronto (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[t'nto]; pronuncia locale: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['trno] oppure Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[t'n], ) è una città dell'estremo Sud-Est del Canada, capoluogo della provincia dell'Ontario e centro più popoloso del Canada con i suoi 2 794 356 abitanti (6 202 225 nell'area metropolitana).