La capitale nordafricana di cui è famosa la Casbah - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale nordafricana di cui è famosa la Casbah. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALGERI

Significato/Curiosita : La capitale nordafricana di cui e famosa la Casbah I Sassi di Matera sono due quartieri di Matera, Sasso Caveoso e Sasso Barisano, formati da edifici e architetture rupestri scavati nella roccia della Murgia materana e abitati fin dalla preistoria. Insieme al rione Civita (costruito sullo sperone che separa i due Sassi), costituiscono il centro storico della città di Matera. Nel 1993 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO. Algeri ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/al'ri/; in arabo: , Madinat al-Jaza'ir - le isole -; in berbero: , Dzayer; in francese: Alger) è la capitale dell'Algeria e della provincia omonima. È anche il più importante porto del paese. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

