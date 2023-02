La cantante di Vattene amore, con Amedeo Minghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cantante di Vattene amore, con Amedeo Minghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIETTA

Significato/Curiosita : La cantante di Vattene amore con Amedeo Minghi Vattene amore è un brano scritto da Amedeo Minghi e da Vanda Di Paolo (pseudonimo di Pasquale Panella) e presentato al Festival di Sanremo 1990 dove si classificò al terzo posto. Minghi si esibì in duetto con Mietta, vincitrice l'anno precedente nella categoria "Nuovi". Mietta, pseudonimo di Daniela Miglietta (Taranto, 12 novembre 1969), è una cantante, attrice e scrittrice italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: cantante; vattene; amore; amedeo; minghi; La cantante jazz Scollo; _ Mena, cantante pop; Il Dylan cantante ; La cantante che lanciò con Minghi Vattene amore; La cantante che lanciò con Minghi vattene amore; Ha cantato vattene amore in coppia con Amedeo Minghi; La cantante di vattene amore, con Amedeo Mitighi; Ha cantato vattene amore con Amedeo Minghi; La cantante che lanciò con Minghi Vattene amore ; Una che soffre per amore ; __ Martin: negli Anni 50 cantava That s amore ; Si prodiga amore volmente agli ammalati; Ha cantato Vattene amore in coppia con amedeo Minghi; La città ligure con il museo amedeo Lia; __ Hébuterne, ultimo amore di amedeo Modigliani; Una hit di Mietta e amedeo Minghi: __ amore; La cantante che lanciò con minghi Vattene amore; Ha cantato Vattene amore in coppia con Amedeo minghi ; Provincia belga divisa fra i Fiamminghi e i Valloni; Filippo il Bello vi fu sconfitto dai Fiamminghi ; Cerca nelle Definizioni