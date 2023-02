È brutto in una fiaba di Andersen - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È brutto in una fiaba di Andersen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ANATROCCOLO

Significato/Curiosita : e brutto in una fiaba di Andersen Hans Christian Andersen (pronuncia danese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['hans 'kæsdjan 'nsn] ; Odense, 2 aprile 1805 – Copenaghen, 4 agosto 1875) è stato uno scrittore e poeta danese, celebre soprattutto per le sue fiabe. Tra le sue opere più note vi sono La principessa sul pisello (1835), Mignolina (1835), La sirenetta (1837), I vestiti nuovi dell'imperatore (1837), Il soldatino ... Il brutto anatroccolo (Den grimme ælling) è una fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, pubblicata per la prima volta nella data 11 novembre 1843. La fiaba fu in seguito inclusa nel volume di Andersen I Nuovi racconti (Nye Eventyr, 1844). Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

