È bagnato dal Mekong - Cruciverba

La Thailandia del Nordest, nota come Isan (in thailandese: ; Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[i.san]), è una macro-regione della Thailandia composta da diciannove province. È situata nel vasto altopiano di Korat, delimitato a nord ed a est dal fiume Mekong, dalla catena dei monti Phetchabun ad ovest, mentre a sud confina con la Cambogia, dalla quale ...

Il Vietnam ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/vjet'nam/; in vietnamita Vit Nam), ufficialmente Repubblica Socialista del Vietnam (Cng hòa xã hi ch nghia Vit Nam), è uno Stato del sud-est asiatico. Confina a nord con la Cina, a ovest con il Laos e la Cambogia, mentre a est e a sud si affaccia sul Mar Cinese Meridionale, che tra l'isola cinese di Hainan e il nord del Vietnam forma il golfo del Tonchino. A sud, per un breve tratto, il Vietnam si affaccia sul golfo del Siam.