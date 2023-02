Bagna Berlino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bagna Berlino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPREA

Significato/Curiosita : Bagna Berlino L'Elba (in tedesco: Elbe Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'lb/; in ceco: Labe; in sorabo: Lobjo; in basso-tedesco: Elv; in inglese storicamente Elve) è uno dei maggiori fiumi dell'Europa centrale. Sorge dai Monti dei Giganti nel nord della Repubblica Ceca prima di attraversare gran parte della Boemia (la metà occidentale della Cechia), la Germania e sfociare nel Mare del Nord presso ... La Sprea ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'spra/; in tedesco Spree, in lingua soraba Sprjewja/Sprowja) è un fiume della Germania nord-orientale (Brandeburgo), affluente di sinistra dell'Havel. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: bagna; berlino; È bagna to dal Mekong; bagna Pavia; L affuente dell Adda che bagna Crema; Un pericolo per i bagna nti; Nega a berlino ; No tradotto a berlino e Francoforte; Per il muro ci fu una spaccatura ma non è berlino ; La lingua parlata a berlino ; Cerca nelle Definizioni