Il pugilato (chiamato anche con il nome francese boxe o inglese boxing) è uno sport da combattimento in cui due persone, che di solito indossano guanti protettivi e altri dispositivi di protezione (come fasce per le mani e paradenti), si affrontano colpendosi a pugni per una durata di tempo predeterminata in un apposito ring di pugilato.

Il forcing orbitale è l'effetto sul clima di lenti cambiamenti nell'inclinazione dell'asse terrestre e nell'orbita del nostro pianeta. Questi cambiamenti orbitali alterano la quantità di luce solare che raggiunge la Terra, fino ad un 25% alle latitudini medie. In questo contesto, il termine forcing (forzatura) indica il processo fisico che influenza il clima della Terra.