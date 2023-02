Attacchi contro gli aerei nemici prima che raggiungano l obiettivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attacchi contro gli aerei nemici prima che raggiungano l obiettivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : INTERCETTAZIONI

Significato/Curiosita : Attacchi contro gli aerei nemici prima che raggiungano l obiettivo La Repubblica Popolare Cinese (T, S, Zhonghuá Rénmín GònghéguóP ), detta anche solo Cina (T, S, ZhongguóP; lett. "Paese ... L'intercettazione è l'azione o l'insieme di azioni operate al fine di acquisire nozione ed eventualmente copia di uno scambio di comunicazioni fra due o più soggetti terzi di cui si analizzano, spesso a loro insaputa, le comunicazioni intercorse tra di essi. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

