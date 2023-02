Apertura anatomica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apertura anatomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IATO

Significato/Curiosita : Apertura anatomica L'ano (dal latino anus: cerchio, orifizio), o apertura anale, negli animali proctodeati è lo sbocco secondario verso l'esterno dell'apparato digerente, opposto alla bocca. Si tratta di una struttura anatomica complessa deputata al controllo della defecazione. Col termine iato (dal latino hiatus, "apertura") si indica un fenomeno linguistico che consiste nel dividere tra due sillabe due vocali (o meglio: due vocoidi) che altrimenti farebbero parte della stessa sillaba, vocali quindi che vengono accostate e pronunciate con due emissioni di voce. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: apertura; anatomica; Una piccola apertura per sbirciare; Le recite d apertura ; Un apertura profondissima; apertura dei vulcani; Il verbo d una struttura anatomica che si dirama in una parte del corpo; Fossa anatomica ; Fossetta anatomica ; Cavità anatomica ; Cerca nelle Definizioni