Antico abitante della regione con Cuzco - Cruciverba

Significato/Curiosita : Antico abitante della regione con Cuzco Cusco (in spagnolo anche Cuzco, in quechua Qusqu, ['qsq]), è una città nel sud-est del Perù, all'estremità orientale del Nodo di Cuzco vicino alla Valle Urubamba della catena montuosa delle Ande. È la capitale della regione di Cusco e della provincia di Cusco. La città è la settima più popolosa del Perù e, nel 2017, aveva una popolazione di 428.450 abitanti. La sua altitudine è di circa 3.400 m.s.l.m. Gli Inca, talvolta anche indicati come Incas, furono gli artefici di una delle maggiori civiltà precolombiane che si sviluppò nell'altopiano andino, tra il XII e il XVI secolo, giungendo a costituirvi un vasto impero. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

