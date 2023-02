Annulla un ordine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Annulla un ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REVOCA

Significato/Curiosita : Annulla un ordine Corrado Carnevale (Licata, 9 maggio 1930) è un magistrato italiano, che fu Presidente della prima sezione penale della Corte suprema di cassazione dal 1985 al 1993. Revoca – nel diritto amministrativo, atto amministrativo di secondo grado mediante il quale viene ritirato un altro atto amministrativo

– nel diritto amministrativo, atto amministrativo di secondo grado mediante il quale viene ritirato un altro atto amministrativo Revoca – nel processo penale, atto di ritiro nei confronti di provvedimenti di varia natura

– nel processo penale, atto di ritiro nei confronti di provvedimenti di varia natura Revoca – nel diritto civile Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: annulla; ordine; annulla to dal contraente; L annulla mento d una polizza assicurativa; annulla no i francobolli; La macchinetta che annulla i biglietti tranviari; Mettere in ordine ; Un ordine dato per fare sgomberare; Un ordine indiscutibile; L ordine di scendere; Cerca nelle Definizioni