L anno in cui Carlo Magno venne incoronato imperatore da papa Leone III - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L anno in cui Carlo Magno venne incoronato imperatore da papa Leone III. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OTTOCENTO

Significato/Curiosita : L anno in cui Carlo Magno venne incoronato imperatore da papa Leone III Carlo, detto Magno o Carlomagno o Carlo I detto il Grande, dal latino Carolus Magnus, in tedesco Karl der Große, in francese Charlemagne (2 aprile 742 – Aquisgrana, 28 gennaio 814), è stato re dei Franchi dal 768, re dei Longobardi dal 774 e dall'800 primo Imperatore dei Romani, incoronato da papa Leone III nell'antica basilica di San Pietro in Vaticano. Il XIX secolo è il secolo che inizia nell'anno 1801 e termina nell'anno 1900 incluso. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

