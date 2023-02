Andava per il mondo combattendo in difesa degli oppressi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andava per il mondo combattendo in difesa degli oppressi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CAVALIERE ERRANTE

Il cavaliere errante è una figura della letteratura cavalleresca medievale. L'aggettivo "errante" (cioè viaggiatore, girovago) indica come il cavaliere vagabondava per vasti territori in cerca di avventure, o allo scopo di dimostrare il proprio valore, ad esempio in un pas d'armes.

