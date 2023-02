L ammonizione ufficiale da parte del giudice di sedia a un tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ammonizione ufficiale da parte del giudice di sedia a un tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : WARNING

Significato/Curiosita : L ammonizione ufficiale da parte del giudice di sedia a un tennista Nicholas Hilmy Kyrgios, detto Nick (Canberra, 27 aprile 1995), è un tennista australiano di origini greche e malesi. Warning – gruppo tedesco di musica elettronica

– gruppo tedesco di musica elettronica Warning – gruppo doom metal inglese

– gruppo doom metal inglese Warning – gruppo heavy metal francese

– gruppo heavy metal francese Warning – album dell'omonimo gruppo francese

– album dell'omonimo gruppo francese Warning – album degli Antigama

– album degli Antigama Warning – album dei Green Day

– album dei Green Day Warning – singolo dei Green Day estratto dall'omonimo album

– singolo dei Green Day estratto dall'omonimo album Warning – singolo degli Incubus

– singolo degli Incubus Warning – singolo degli SS501

– singolo degli SS501 Warning – brano musicale di Notorious B.I.G. contenuto nell'album Ready to Die

– brano musicale di Notorious B.I.G. contenuto nell'album Warning – EP di Sunmi del 2018 Pagine correlate The Warning Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

