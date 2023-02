Fu allievo di Tiziano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu allievo di Tiziano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TINTORETTO

Significato/Curiosita : Fu allievo di Tiziano Tiziano Terzani (Firenze, 14 settembre 1938 – Pistoia, 28 luglio 2004) è stato un giornalista e scrittore italiano. Tintoretto, pseudonimo di Jacopo Robusti, secondo alcuni Jacopo Comin (Venezia, settembre o ottobre 1518 – Venezia, 31 maggio 1594), è stato un pittore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia e uno dei massimi esponenti della pittura veneta e dell'arte manierista in generale. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

