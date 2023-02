Un affluente del Rodano - Cruciverba

Il Ròdano (in francese Rhône Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/on/, Rôno in arpitano, Ròse in occitano, Rhone o Rotten in tedesco, in latino: Rhodanus, in greco antico: da, Rhodanòs) è un importante fiume europeo: lungo 812 km, nasce in Svizzera dove scorre per i primi ...

Astronomia

Ain – Epsilon Tauri

Codici

ain – codice ISO 639-2 alpha-3 per la Lingua ainu

Geografia

Ain – uno dei dipartimenti francesi

– uno dei dipartimenti francesi Ain – centro abitato del Libano

– centro abitato del Libano Aín – comune spagnolo nella Comunità Valenciana

– comune spagnolo nella Comunità Valenciana Ain – fiume della Francia

Geologia

AIN (sintema del Torrente Ariana) – sintema stratigrafico nel comune di Poggio Moiano, in provincia di Rieti

Sigle

Associazione Italiana Naturalisti – associazione professionale dei naturalisti

– associazione professionale dei naturalisti Associazione Infanzia Nefropatica

Associazione Italiana Neurodisabili

Altro