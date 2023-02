Un abito da diplomatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un abito da diplomatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TAIT

Significato/Curiosita : Un abito da diplomatici Il frac (da Frock coat) o marsina è un abito maschile molto formale. Viene indossato esclusivamente di sera, come lo smoking, e sull'invito è tradizionalmente indicato come "cravatta bianca" ("cravatta nera" significa invece che è richiesto lo smoking). Tait era la dea egizia della tessitura Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

