Abiti di grandi sarti - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CREAZIONI

Significato/Curiosita : Abiti di grandi sarti Il termine moda indica uno o più comportamenti collettivi con criteri differenti. La Creazione di Adamo è un affresco (280x570 cm) di Michelangelo Buonarroti, databile al 1511 circa e facente parte della decorazione della volta della Cappella Sistina, nei Musei Vaticani a Roma, commissionata da Papa Giulio II. Si tratta dell'episodio più celebre e conosciuto della Sistina e una delle icone più note e celebrate dell’arte universale, oggetto di innumerevoli citazioni, omaggi e parodie. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

