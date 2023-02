Abbrevia... pianoforte - Cruciverba

La tonalità di Do minore (C minor, c-Moll) è incentrata sulla nota tonica Do. Si abbrevia Dom oppure, nel sistema anglosassone Cm.

Sigle

Pink Floyd : gruppo musicale

: gruppo musicale Polícia Federal : polizia federale brasiliana

: polizia federale brasiliana promotore finanziario

PF – Abbreviazione di Per Favore; frequentemente utilizzata nelle comunicazioni mail e chat

Chimica

PF – sigla DIN 7728 e 16780 della fenolformaldeidebdhsg

pf – abbreviazione di peso formula

Musica

pf – abbreviazione di pianoforte

Codici

PF – codice vettore IATA di Palestinian Airlines

PF – codice FIPS 10-4 delle Isole Paracelso

PF – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Polinesia Francese

PF – codice ISO 3166-2:FR della Polinesia Francese

Elettronica

pF – simbolo del picofarad

PF – simbolo del petafarad

Informatica

.pf – dominio di primo livello della Polinesia Francese

– dominio di primo livello della Polinesia Francese pf – firewall

Sport

PF – nei ruoli della pallacanestro, ala grande ( power forward )

) PF – personal fouls, nelle statistiche individuali della pallacanestro americana indica il numero di falli commessi

Topografia

PF – Abbreviazione di Punto fiduciale

Zoologia

PF – Pseudoflagelliform: abbreviazione per indicare il gruppo di fusuli della ghiandola della seta coronata posta sulle filiere dei ragni

Altro