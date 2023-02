Fu vinta da Callimaco nel corso della prima guerra persiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu vinta da Callimaco nel corso della prima guerra persiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : BATTAGLIA DI MARATONA

Significato/Curiosita : Fu vinta da Callimaco nel corso della prima guerra persiana La battaglia di Maratona (in greco antico: aa µ, he en Marathôni máche) fu combattuta nell'agosto o nel settembre 490 a.C. nell'ambito della prima guerra persiana e vide contrapposte le forze della polis di Atene, appoggiate da quelle di Platea e comandate dal polemarco Callimaco, a quelle dell'Impero persiano, comandate dai generali Dati e Artaferne. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

