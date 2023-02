Viene assegnato a Striscia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene assegnato a Striscia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TAPIRO D ORO

Significato/Curiosita : Viene assegnato a Striscia Striscia la notizia è un programma televisivo italiano di genere investigativo e satirico ideato da Antonio Ricci il 7 novembre 1988, e trasmesso su Canale 5 dal lunedì al sabato in access prime time dall'11 dicembre 1989. La prima edizione del 1988 trasmessa dal 7 novembre al 16 dicembre, andò in onda su Italia 1. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: viene; assegnato; striscia; Non tutto viene per nuocere; viene dopo una corsa; Rametto che viene innestato; Termine che viene contrapposto a denaro negli scambi borsistici; Quello per la letteratura fu assegnato anche a Dario Fo; Attribuito, assegnato ; Gli è stato liberamente assegnato un bene patrimoniale; Nel 2021 è stato assegnato a Roberto Benigni; Il quadrupede di striscia ; A striscia lo danno d oro; La striscia di terra tra due continenti; Una striscia autostradale; Cerca nelle Definizioni