Venne fondata a Torino nel 1899 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venne fondata a Torino nel 1899. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FIAT

Significato/Curiosita : Venne fondata a Torino nel 1899 Il Torino Football Club, meglio conosciuto come Torino, è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. FIAT (acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino) è una casa automobilistica italiana, parte del gruppo Stellantis. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

