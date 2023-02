La n 5 venne composta da Mendelssohn in re maggiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La n 5 venne composta da Mendelssohn in re maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : SINFONIA DELLA RIFORMA

Significato/Curiosita : La n 5 venne composta da Mendelssohn in re maggiore Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (Amburgo, 3 febbraio 1809 – Lipsia, 4 novembre 1847) è stato un compositore, direttore d'orchestra, pianista e organista tedesco del periodo romantico. Il termine sinfonia (dal greco sµfa, «suono») ha avuto, nella storia della musica, vari significati; in particolare ha indicato diverse forme musicali. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: venne; composta; mendelssohn; maggiore; Il regime che venne rovesciato da Bonaparte; venne soprannominata la gran contessa; venne fondato nel 1865 da William Booth; Il mese in cui venne ucciso Robespierre; Un insalata composta ; È composta da toni e semitoni in sequenza; È composta dal Portogallo e dalla Spagna; È composta da atomi; Brano di mendelssohn ; È celeberrima quella di mendelssohn ; La sua grotta ispirò mendelssohn ; Quella nuziale è di mendelssohn ; Il figlio maggiore ; Immissario del lago maggiore ; È dietro l altare maggiore ; La parte della chiesa in fondo alla navata maggiore ; Cerca nelle Definizioni