Una fuga... studiata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fuga... studiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EVASIONE

Significato/Curiosita : Una fuga... studiata La fuga è una forma musicale polifonica basata sull'elaborazione contrappuntistica di un'idea tematica (a volte due o tre), che viene esposta e più volte riaffermata nel corso della ricerca di tutte le possibilità di espressione e/o contrappuntistiche da essa offerte. La struttura della fuga e i procedimenti imitativi e canonici in essa applicati si sono consolidati tra il XV e il XVII secolo. Dalla seconda metà del Seicento alla prima metà del Settecento (quindi nel momento di ... La locuzione evasione fiscale, nell'ambito della scienza delle finanze, indica tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte di uno Stato sul cittadino o azienda contribuente attraverso la violazione di specifiche norme fiscali da parte di questi ultimi. Costituisce di fatto un fenomeno deleterio all'interno della politica fiscale attuata da un governo e che contribuisce a far perdere allo Stato una parte non trascurabile delle entrate a esso dovute (gettito fiscale), similmente all'elusione fiscale che persegue lo stesso fine con strategie legali o non normate. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: fuga; studiata; fuga ce gesto d intesa; Criminale in fuga ; Si mettono... in fuga ; Prende facilmente la fuga ; La linea studiata per caratterizzare un prodotto; Cerca nelle Definizioni