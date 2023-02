Il treno che fa concorrenza al Frecciarossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il treno che fa concorrenza al Frecciarossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ITALO

Significato/Curiosita : Il treno che fa concorrenza al Frecciarossa Frecciarossa 1000 è il nome commerciale dell'elettrotreno ad alta velocità che fa parte del progetto V300 Zefiro. Viene classificato come ETR 1000. Italo Calvino (Santiago de Las Vegas de La Habana, 15 ottobre 1923 – Siena, 19 settembre 1985) è stato uno scrittore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: treno; concorrenza; frecciarossa; Veloce treno che collega grossi centri; I dipendenti sul treno ; È pericoloso farlo in treno ; Passaggi di persone o merci da un treno all altro; Fa concorrenza a Hertz e Europcar; Fa concorrenza alla Rai; Fa concorrenza a Conad e a Carrefour; Fa concorrenza alla Nikon e alla Leica; L azienda delle Ferrovie dello Stato con i frecciarossa ; Trenitalia : frecciarossa = NTV : x; L azienda delle Ferrovie dello Stato con il frecciarossa ; Il TAV concorrente dei frecciarossa ; Cerca nelle Definizioni